Доля городов с благоприятной городской средой выросла в Ленобласти

При составлении рейтинга были оценены 1117 городов России.

Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало индекс качества городской среды за 2023 год. Согласно этим данным, доля городов с благоприятной городской средой в Ленинградской области за последние 12 месяцев составила 85%. Губернатор региона Александр Дрозденко поделился этой информацией в своем Telegram--канале.

В номинации "Средние города от 50 до 100 тыс. человек" лидерство второй год подряд удерживает Кудрово. В список лучших также попала Гатчина. В группе "Малые города" от 25 до 50 тыс. человек первое место заняли Кингисепп, Отрадное и Кировск. В десятку городов с численностью населения до 25 тыс. человек попал город Лодейное Поле.

При составлении рейтинга были оценены 1117 городов России. Лучшие города были выбраны на основании критериев безопасности, комфортности, экологичности и здоровья, современности и актуальности городской среды.

Ранее мы сообщили о том, что Ленобласть попала в десятку российских регионов по качеству образования.

Фото: Telegram / Александр ДроZденко