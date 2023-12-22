Ленобласть попала в десятку российских регионов по качеству образования

Также Ленинградская область оказалась в тройке лидеров по проведению ЕГЭ с высоким уровнем качества и объективности.

Заседание расширенной коллегии, посвящённое повышению качества образования, прошло в Ленинградской области. Были подведены итоги достижений региональной системы образования. Председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва сообщила, что по качеству образования Ленобласть входит в топ-10 среди других регионов страны.

Более того, Ленинградская область оказалась в тройке лидеров по проведению ЕГЭ с высоким уровнем качества и объективности.

Одновременно с этим замечено снижение количества школ с низкими показателями качества образования в Ленобласти – в 2020 году таких школ было 43, а в 2023 году всего лишь 13. Кроме того, завершены капитальные ремонтные работы на 16-ти спортивных площадках и стадионах, принадлежащих пришкольным учреждениям.

Ранее мы сообщили о том, что планируемый дефицит бюджета Ленобласти может возрасти в 6 раз.

Фото: Piter.TV