Планируемый дефицит бюджета Ленобласти может возрасти в 6 раз

Из дополнительных расходов 5,6 млрд рублей пойдет на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 4,2 млрд рублей на восстановление прав обманутых дольщиков, 3 млрд рублей — в дорожный фонд.

Доходы Ленобласти на 2024 год увеличились на 274,9 млн рублей, а расходы — на 32,92 млрд рублей. Дефицит составил 39,514 млрд рублей и таким образом вырос в шесть раз по сравнению с запланированным ранее

По словам первого зампредседателя правительства региона, главы комитета финансов Романа Маркова, дефицит будет покрыт в основном за счёт неиспользованных остатков средств прошлого года, когда Ленобласть получила рекордный профицит в размере 37,2 млрд рублей

Из дополнительных расходов 5,6 млрд рублей пойдет на расселение граждан из ветхого и аварийного жилья, еще 4,2 млрд рублей на восстановление прав обманутых дольщиков, 3 млрд рублей — в дорожный фонд. На выкуп у застройщиков восьми детских садов и двух школ потратят 2,8 млрд рублей, 1,5 млрд рублей направят в резервный фонд региона, откуда финансируются расходы, связанные с военной спецоперации. На 1 млрд рублей увеличат прямые расходы на меры соцподдержки ее участников и их семей. Адресная инвестиционная программа будет увеличена на 10 млрд рублей.

Кроме того, Ленобласть возьмет в кредит из федерального бюджета еще 3 млрд рублей, которые потратит на реализацию дорожных и инженерных проектов.

Ранее мы сообщили о том, что укрытия Ленобласти переходят на баланс МО.

Фото: ЗакС Ленобласти