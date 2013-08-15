Силуанов заявил, что в этом году общий баланс бюджета будет около нуля

В 2022 году профицит федерального бюджета может составит 1%.

Глава Минфина Антон Силуанов на пресс-конференции на Московском финансовом форуме заявил, что в 2021 году баланс федерального бюджета планируется нулевым, а в 2022 и 2023 году бюджет будет профицитным.

По его словам, в 2021 году ожидается порядка 1,7 трлн рублей дополнительных доходов, то есть сверх плана. Все дополнительные поступления планируют направить на поддержку россиян.

При этом в 2022 году федеральный бюджет планируется с профицитом в пределах 1%, а в 2023 году - 0,3%.

Во второй половине сентября правительство рассмотрит проект трехлетнего бюджета на 2022-2024 годы. В Госдуму проект будет внесен до конца сентября.

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