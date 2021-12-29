Силуанов заявил, что пик инфляции в России пройден

По его словам, рост цен произошел из-за так называемого накачанного спроса, при котором не увеличилось предложение товаров и услуг.

Глава Минфина Антон Силуанов в кулуарах Гайдаровского форума заявил телеканалу РБК, что в России был пройден пик инфляции. Он подчеркнул, что причиной инфляции стало то, что власти страны стремились поддержать граждан и экономику, когда вводились ограничительные меры из-за коронавируса.

По словам главы Минфина, спрос был "накачан", но не увеличилось при этом предложение товаров и услуг. По этой причине, сказал министр, цены пошли в рост.

Вопрос: прошли мы этот пик или нет? На наш взгляд, в целом мы прошли это и должны пройти это повышение. Антон Силуанов, глава Минфина

Силуанов отметил, что с 2022 года бюджетная политика приведена в соответствие с "нормальными уровнями".

Глава Минфина напомнил также, что по данным Росстата, в стране инфляция по итогам 2021 года составила 8,39%.

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Фото: kremlin.ru