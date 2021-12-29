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Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах
Сегодня, 12:53
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Песков: из перечня поручений Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах

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Это связано с изменением эпидемиологических обстоятельств.

Из перечня поручений президента России Владимира Путина уберут пункты касательно закона о QR-кодах. Об этом в беседе с "РИА Новости" сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Речь идет о списке поручений российского лидера по итогам пленарного заседания съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). По словам Пескова, за время подготовки данного перечня, первые два пункта которого касались законопроекта о QR-кодах, "изменились обстоятельства".

Действительно изменились эпидемиологические обстоятельства, это было в свою очередь спровоцировано новой волной, которая сейчас активно начинается.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля уточнил, новая волна, связанная со штаммом коронавируса "омикрон", продиктовала иные динамику распространения ковида и режим протекания болезни. Вследствие этого два пункта поручений были аннулированы. 

Ранее мы сообщали, что Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам.

Фото: kremlin.ru

Теги: covid-19, дмитрий песков, поручения путина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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