Для посещения Австралии иностранец должен быть привит двумя компонентами "Спутника V".

Австралия разрешила въезд привитым "Спутником V" иностранцам. Это следует из заявления Австралийского Управления терапевтических товаров (TGA), опубликованного на официальном сайте ведомства.

Отмечается, что признание российской вакцины расширит возможности студентов, рабочих, бизнесменов и спортсменов, которые намерены посетить эту страну.

Сегодня TGA определило, что еще одна вакцина от COVID-19, двухдозовый курс вакцины Института Гамалеи "Спутник V" будет признана в целях установления статуса вакцинации путешественника. из сообщения TGA

В МВД Австралии уточнили, что для посещения территории государства иностранец должен быть привит двумя компонентами "Спутника V". Кроме того, с момента последней прививки должно пройти не менее недели, а на руках необходимо иметь сертификат о вакцинации международного образца.

Ранее директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что назальная вакцина против COVID-19 будет двухкомпонентной.

Фото: Telegram / Спутник V