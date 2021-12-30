Силуанов: никому невыгодно отключение России от SWIFT

Он отметил, что Россия является участником международного рынка.

Глава Минфина Антон Силуанов заявил в интервью телеканалу "Россия-24", что никому не выгодно отключать России от системы SWIFT. Он сказал, что Европе для этого пришлось бы отказаться от российских товаров.

Кому выгодно отключение от SWIFT? Никому. Только, что называется, себе насолили. Россия - участник международного рынка. Антон Силуанов, глава Минфина России

Отметим, что SWIFT является межбанковской системой передачи информации и совершения платежей. К системе подключено более 11 тыс. крупнейших компаний во всем мире.

Ранее в МИД заявили, что нет никаких реальных перспектив отключения России от SWIFT. Напомним, что ранее в СМИ появилась информация по поводу того, что Запад обсуждает ряд жестких санкций против России из-за Украины, называлось в числе возможных ограничений отключение страны от SWIFT.

Видео: Youtube/Россия 24