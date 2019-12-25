Росстат оценил инфляцию в России по итогам года в 8,39%

Однако это предварительные итоги.

По предварительной оценке Росстата, в России годовая инфляция составила 8,39%. Это выше, чем прогнозировали российские власти.

Отмечается, что уровень инфляции стал максимальным с 2015 года. Тогда показатель достиг 12,91%.

"По предварительным данным, индекс потребительских цен в декабре 2021 года составит 100,82 процента, с начала года — 108,39 процента", — говорится в сообщении.

Для сравнения,в декабре 2020 года цены в стране выросли на 0,83%, а в годовом выражении цифра составила 4,91%.

По данным Росстата, в декабре цены на продовольствие выросли на 1,36%, а за год подорожание произошло на 10,62%. Непродовольственные товары в декабре стали дороже на 0,64%, а за год на 8,58%.

Окончательные цифры Росстат представит 12 января.

Ранее глава Банка России заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%.

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