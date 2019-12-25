Набиуллина: в 2022 году ожидается максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ

Она подчеркнула, что регулятор сейчас принимает решения, чтобы инфляцию вернуть к цели в 4%.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в интервью телеканалу "Россия-24" заявила, что максимальный эффект от повышения ключевой ставки ЦБ ожидается в 2022 году.

Мы как раз принимаем решения, чтобы вернуть инфляцию к цели, к 4%, потому в этом году повышали ключевую ставку несколько раз и это будет иметь максимальный эффект в 2022 году. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

По словам Набиуллиной, если все будет складывать, как прогнозирует регулятор, то по итогам 2022 года инфляция составит 4-4,5%.

Глава ЦБ также заявила в интервью телеканалу, что в России остался позади пик роста цен на недвижимость.

Фото: cbr.ru