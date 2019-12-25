Набиуллин заявила, что в России остался позади пик роста цен на недвижимость

Она отметила, что сейчас не стоит бежать и брать ипотечный кредит.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-24", что в РФ остался позади пик роста цен ан недвижимость.

По ее словам, сейчас не нужно бежать и брать ипотечный кредит. Она отметил, что необходимо смотреть, какие условия у каждой семьи, а также необходимо понимать, что ипотечные ставки могут немного вырасти.

У нас произошел серьезный рост цен на недвижимость и мы где-то сейчас прошли этот пик цен на недвижимость. Я думаю, они не будут расти такими темпами. Но не надо поддаваться ажиотажному эмоциональному поведению, надо смотреть внимательно на ситуацию. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Ранее Эльвира Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%.

Фото: cbr.ru