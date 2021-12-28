Набиуллина заявила, что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%

В ноябре инфляция в годовом выражении достигла 8,4%.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина заявила в интервью телеканалу "Россия-1", что по итогам 2021 года инфляция в России немного превысит 8%. Она сказала, что это много и больше цели в 4%.

И понятно, что 8% Росстат считает по широкому кругу товаров, и те товары, за которыми мы следим, в цене выросли больше, например, продукты питания. Эльвира Набиуллина, глава Банка России

Отметим, что в ноябре инфляция в годовом выражении выросла до максимума с начала 2016 году – до 8,4%. На 20 декабря в России рост цен, по данным Минэкономразвития, составил 8,22%.

Ранее мы писали, что в феврале в России ожидается новая волна подорожания товаров.

Видео: YouTube / Россия 24