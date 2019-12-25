Экономист заявил, что в феврале в России ожидается новая волна подорожания товаров

Он отметил, что в 2022 году инфляция может составит 10-12%.

Сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский рассказа агентсту "Прайм", что в первом квартале 2022 года на высоком уровне сохранится инфляция. Он связал это с эффектом низкой базы.

Отмечается, что в 2021 году с января по май рост цен составил почти 6%, согласно данным Росстата. Эксперт считает, что в феврале 2022 года ожидается новая волна подорожания товаров. Тогда в страну привезут товары по контрактам с новыми ценниками. Переславский подчеркнул, что об индексации товаров, акцизах на табак и алкоголь, а также маркировке, рост стоимости стройматериалов тоже не нужно забывать.

По мнению экономиста, за год инфляция может составить порядка 8%. Он отметил, что нет причин для того, чтобы инфляция оставалась в пределах, которые спрогнозировал Центробанк России, то есть в пределах 4%.

Переславский сказал, что в случае отсутствия пандемии в 2022 году инфляция составит около 6%. Однако она может вырасти до 10 и 12% в случае введения новых санкций, а также если пандемия получит новый виток развития после "омикрон"-штамма.

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