Чиновники могут порекомендовать перевозчикам не повышать тарифы на перевозку продуктов

В 2021 году цены на перевозку выросли на 30%.

Чиновники могут попросить перевозчиков не повышать тарифы на доставку продуктов. Об этом пишет "Коммерсант", ссылаясь на источник на рынке продовольствия.

Данная инициатива связана с тем, что власти хотят усилить контроль над формированием цен на продукты. Как сообщили в Минпромторге, в 2021 году на 30% выросли цены на перевозку. В отраслевых союзах такую ситуацию объяснили тем, что подорожали топливо, транспорт, наблюдается при этом дефицит как машин, так и водителей.

В себестоимости продуктов доля логистики иногда превышает 20%, сообщили эксперты. При этом в условиях рыночной конкуренции у бизнеса нет возможности как-то оптимизировать цены, потому что расходы постоянно растут.

Как считает руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, административное сдерживание цен в отрасли будет нерабочим инструментом. По его словам, это может привести к массовому оттоку водителей, а также к снижению финансовой устойчивости отрасли.

Эксперты в области транспорта считают, что с перевозчиками надо заключить долгосрочные контракты. Там и будет указана начальная цены перевозки и возможности ее индексации.

Ранее мы писали, что ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар.

Фото: pixabay