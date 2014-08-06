Петербуржцам рассказали, в каких сферах легче построить карьеру

Для молодых специалистов сейчас много вакансий в ресторанной сфере, логистике, e-commerce.

HR-эксперт Ирина Кузьменкова в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказала, в каких сферах молодые петербуржцы могут начать карьеру. По словам аналитика, молодые специалисты и студенты могут найти работу в ресторанной сфере, логистике и e-commerce. В этих сферах много вакансий.

Эксперт призвала искать работу, опираясь на свои способности и интересы. Она напомнила, что не стоит тратить время на ту сферу, которая кажется скучной и слишком сложной. При выборе вакансий важно думать о перспективах.

Аналитики российского сервиса по поиску работы провели исследование и выяснили, что работодатели стали чаще размещать вакансии для специалистов без опыта. В России по итогам II квартала 2024 года на 30 процентов увеличилось число вакансий, доступных соискателям без опыта. Медианная зарплата для начинающих специалистов сейчас составляет до 65 тыс. рублей. В Петербурге работодатели увеличили на 27 процентов количество вакансий для соискателей без опыта.

Ранее мы писали, что петербуржцам рассказали, кто в городе может зарабатывать от 350 тысяч рублей.

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