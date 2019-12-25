Стало известно, какие фразы в вакансиях больше всего раздражают петербуржцев

Антирейтинг фраз в описаниях вакансий возглавил "дружный коллектив" (включая вариацию "мы – семья"), за него проголосовали 21% опрошенных.

Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос среди экономически активного населения, чтобы выяснить, что именно отталкивает кандидатов в описаниях вакансий. Согласно результатам исследования, 47% респондентов раздражают определенные формулировки, а 10% — содержание предложений. При этом 35% участников не видят в вакансиях ничего негативного.

Антирейтинг фраз в описаниях вакансий возглавил "дружный коллектив" (включая вариацию "мы – семья"), за него проголосовали 21% опрошенных. На втором месте оказалась "стрессоустойчивость" (15%), на третьем – упоминания ненормированного графика, переработок и требования быть на связи 24/7 (12%). Также в топ раздражителей вошли "многозадачность" (8%), оформление по договору ГПХ (7%) и неформальное описание бонусов, в частности слово "плюшки" (6%).

Выяснились и гендерные различия: мужчины чаще женщин раздражаются на "дружный коллектив" и наличие тестирования, тогда как горожанок больше выводят из себя требования "стрессоустойчивости" и "многозадачности". Что касается содержания, главной претензией для 36% соискателей остается отсутствие конкретной суммы – формулировка "по договоренности". Также кандидатов отталкивают завышенные требования к опыту (27%), несоответствие оплаты объему обязанностей (22%), указание зарплаты "грязными", до вычета налогов — 10%, слишком краткое описание работы (8%), требование высшего образования там, где достаточно среднего профессионального (5%) и слишком широкий зарплатный диапазон (4%).

Эксперты отмечают, что для соискателей на первом месте стоит конкретика: реальный размер оплаты, четкие требования и условия труда. Работодателям, желающим получать больше откликов, рекомендуется отказаться от шаблонных клише в пользу точного описания задач, графика и дохода.

Ранее мы сообщили о том, что за 9 месяцев петербуржцы получили более 9 млн приглашений на работу.

Фото: Piter.TV