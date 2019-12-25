За 9 месяцев петербуржцы получили более 9 млн приглашений на работу

Наибольшее количество приглашений, составившее 3,1 миллиона, получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов.

Аналитики сервиса hh.ru выяснили, что за девять месяцев жители Санкт-Петербурга получили свыше 9 миллионов приглашений на работу. По данным исследования, работодатели чаще делали оффер женщинам – им было направлено 5,2 миллиона приглашений против 3,8 миллиона у мужчин.

Наибольшее количество приглашений, составившее 3,1 миллиона, получили представители сферы продаж и обслуживания клиентов. Далее следовали рабочие, домашний и обслуживающий персонал, специалисты розничной торговли, а также отрасли транспорта, логистики и перевозок (по 1,4 миллиона). В топ-10 также вошли административный персонал (858 тысяч), представители сферы туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса (664,3 тысячи), строительства и недвижимости (651,9 тысячи), производства и сервисного обслуживания (572,5 тысячи) и IT (506,2 тысячи).

Директор hh.ru по Северо-Западу Юлия Сахарова сообщила, что чаще всего работодатели отправляли приглашения соискателям от 19 до 30 лет — 3,4 миллиона. На втором месте оказались кандидаты в возрасте 31–40 лет (2,9 миллиона), на третьем – 41–50 лет (1,2 миллиона). Она уточнила, что структура спроса заметно различается в разных сегментах рынка: молодых специалистов компании чаще всего приглашали на вакансии в сфере продаж и розничной торговли, а кандидатов старше 30 лет активнее звали на рабочие специальности.

В исследовании также отмечается, что в СЗФО соискатели в возрасте 19–30 и 31–40 лет чаще всего получали приглашения от компаний из Санкт-Петербурга (3,4 млн и 2,9 млн соответственно), Ленинградской области (271,3 тыс. и 224,9 тыс.), Калининградской области (127,7 тыс. и 104,7 тыс.), Вологодской области (105,9 тыс. и 80 тыс.) и Архангельской области (64,1 тыс. и 42,1 тыс.).

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Фото: Piter.TV