Петербуржцам рассказали, кто в городе может зарабатывать от 350 тысяч рублей

Было проанализировано 133 тысячи вакансий.

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 133 000 вакансий в крупнейших городах России и отобрал самые высокооплачиваемые предложения июня в Петербурге.

В Петербурге в июне 2024 года больше всего готовы платить врачу стоматологу-терапевту. Компания предлагает от 350 тысяч рублей.

На втором месте – вакансии программиста "1С" с зарплатой от 250 тысяч рублей.

На третьем месте – менеджер отдела продаж, технический директор и менеджер по работе с корпоративными клиентами с зарплатами от 200 тысяч рублей.

На четвертом месте расположились вакансии главного сварщика и программиста "1С" с зарплатами от 180 тысяч рублей.

В рейтинг с высокими зарплатами в июне также вошли вакансии начальника строительного участка руководителя проекта и врача общей практики с зарплатами от 150 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что каждый пятый петербуржец придерживается финансовой стратегии "больше тратить".

Фото: unsplash