А 37% опрошенных, напротив, стали больше экономить.

Каждый пятый петербуржец придерживается финансовой стратегии "больше тратить". К такому выводу в ходе опроса пришли специалисты сервиса SuperJob.

Так, 21% петербуржцев придерживается идеи "больше тратить", а 37%, напротив, стали больше экономить. В топ-5 популярных целей накопления у горожан – создание финансовой подушки безопасности (28% опрошенных), путешествия и отдых (25%), недвижимость (18%), будущее детей (16%), пассивный доход (10%).

Каждый третий респондент, имеющий накопления, стремится откладывать от 10 до 25% своего заработка, 3 из 10 горожан – до 10% дохода.

Опрошенные до 34 лет чаще откладывают деньги на покупку недвижимости, машины, брендовых вещей, открытие бизнеса. Граждане старше 45 лет — "на черный день".

Ранее петербургские родители рассказали, сколько планируют потратить на организацию выпускного.

Фото: unsplash