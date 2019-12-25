Почти половина петербуржцев назвали свой город лучшим для карьеры

Несмотря на высокую оценку, уверенность горожан в карьерных перспективах за год немного снизилась.

Каждый второй экономически активный петербуржец (49%) считает Северную столицу лучшим местом для карьерного роста и увеличения дохода. По данным опроса сервиса по поиску работы SuperJob, в котором приняли участие более 20 тысяч жителей мегаполисов, Петербург разделил вторую строчку рейтинга с Казанью, уступив лишь Москве (66%).

Несмотря на высокую оценку, уверенность горожан в карьерных перспективах за год немного снизилась: в 2025 году этот показатель составлял 53%. Тем не менее, Северная столица уверенно опережает Тюмень (45%), Екатеринбург (44%) и Краснодар (39%).

Внутри города наиболее оптимистично настроены старшее поколение и люди с высоким доходом. В карьерных перспективах Петербурга чаще уверены респонденты старше 45 лет (56%) и те, чей ежемесячный заработок превышает 150 000 рублей (54%). При этом каждый третий житель (32%) затруднился дать однозначный ответ.

Аналитики SuperJob отмечают, что снижение оценок в большинстве городов связано с общим охлаждением рынка труда. За год количество вакансий в стране сократилось на 17%, а число резюме выросло на 28%, что усилило конкуренцию за рабочие места. Сложнее всего строить карьеру сейчас жителям Ульяновска (14%), Волгограда и Липецка (по 17%).

Стало известно, какие фразы в вакансиях больше всего раздражают петербуржцев.

Фото: Piter.TV