Путин обсудит с Дегтяревым экспорт российских стройматериалов в Китай

Глава России узнал от бизнесменов Дальнего Востока о логистических сложностях.

Российский президент Владимир Путин обсудит с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым экспорт отечественных строительных материалов в Китай, а также снижение логистической стоимости при отправке товара в КНР. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед предпринимателями на Дальнем Востоке. Политик добавил, что если из-за логистики возникает наценка на российскую продукцию, то требуется упростить цепочку перевозки.

Зачем везти куда-то там в Приморский край или в Благовещенск, ну, конечно, надо сделать. Мы с губернатором пообсуждаем сейчас на отдельной встрече. Сейчас не буду вдаваться в детали, но тут точно совершенно это надо делать. Владимир Путин, президент РФ

Дополнительно бизнесмены сообщили президенту о том, что в стране фиксируется нехватка мультимодальных складских комплексов, прилегающих к международным автомобильным пунктам пропуска, а также устарелв складская инфраструктура. Эти проблемы влияют на скорость и стоимость перевозок товаров. На мероприятии звучало предложение ввести правительственные меры поддержки для создания современных складских комплексов. В частности, можно наделить пункты пропуска статусом территорий опережающего развития.

В целом, почему нет, это возможно. Понятно, это потребует дополнительных решений со стороны правительства, со стороны минфина, договоримся. Владимир Путин, президент РФ

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