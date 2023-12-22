Путин: Россия стала первой экономикой Европы

Глава РФ похвастался, что Россия обогнала Германию.

Российский президент Владимир Путин рассказал о том, что недружественные страны "со всех сторон душат и давят", но в результате оно стало первой экономикой в европейском регионе по показателю покупательской способности и пятой в мировом рейтинге. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления перед предпринимателями на Дальнем Востоке. Политик добавил, что лидирующие места по объему экономической системы занимают Китай, США, Индия, Япония и Россия.

Вроде бы нас со всех сторон душат, давят, а по объему экономики в целом - первые в Европе. Владимир Путин, президент РФ

Президент отметил, что Россия обогнала всю Европу по паритету покупательной способности, однако на "душу населения — нам еще надо стараться".

Путин призвал волонтеров не бояться поступающих им угроз.

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