Глава России успокоил добровольцев.

Российский президент Владимир Путин призвал волонтеров не бояться поступающих им угроз. Соответствующее заявление глава государства сделал рамках пресс-конференции с журналистами и местными жителями города Анадырь. Политик ответил на вопросы во время рабочей поездки на Чукотку. По словам лидера страны, авторы подобных угроз "сидят за кордоном".

Авторы сидят.... работают же широко, часто через автоматические системы, всем рассылают подряд. Нас это не пугает, пускай они сами там подумают о себе, что завтра есть будут, во что одеваться, на что питаться, на чем передвигаться. Владимир Путин, президент РФ

Путин заявил, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно все делать вовремя.

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