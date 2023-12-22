По словам главы государства, в этих сферах нельзя ничего затягивать.

Президент России Владимир Путин заявил, что с ремонтом школ и в сфере ЖКХ нужно все делать вовремя. Об этом он сообщил на встрече с жителями Анадыря.

По словам главы государства, в этих сферах нельзя ничего затягивать. Президент напомнил, что в прошлом году на систему ЖКХ из разных источников направили 337 млрд рублей. Он подчеркнул, что "когда провал наступает, то потом караул, где деньги взять".

Но если делать регулярно, системно, то тогда таких проблем не будет. Я очень рассчитываю на то, что вот так и будет в регионах происходить. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что рост внутреннего туризма на Крайнем Севере составил 41% в 2023 году.

Видео: kremlin.ru