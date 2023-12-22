Путин: рост внутреннего туризма на Крайнем Севере составил 41% в 2023 году

Он уточнил, что благоприятное время для туризма в регионе составляет примерно 2-3 месяца.

Рост внутреннего туризма на Крайнем Севере составил 41% в 2023 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

По его словам, федеральная программа развития внутреннего туризма "работает достаточно активно". Глава государства отметил, что на Крайнем Севере "существует своя специфика". Он уточнил, что благоприятное время для туризма в регионе составляет примерно 2-3 месяца.

В соответствии с этим нужно выстраивать работу по внутреннему туризму. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин пообещал рассмотреть меры поддержки для многодетных отцов.

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