Президент согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно.

Президент России Владимир Путин пообещал рассмотреть меры поддержки для многодетных отцов. Об этом он заявил на встрече с жителями Анадыря.

По его словам, основную тяжесть рождения и воспитания ребенка несет на себе женщина. Глава государства подчеркнул, что в России наблюдается высокий "культ мамы". При этом президент согласился с тем, что влияние мужчины в семье чрезвычайно важно. Путин отметил, что его всегда впечатляют отцы в многодетных семьях.

Конечно, такие мужчины, такие отцы, конечно, заслуживают повышенного внимания со стороны государства. Владимир Путин, президент России

Ранее Путин заявил, что программа "Земский учитель" будет продлена до 2030 года.

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