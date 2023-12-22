Путин: программа "Земский учитель" будет продлена до 2030 года

Глава государства отметил, что программа действует до 2025 года.

Программа "Земский учитель" будет продлена до 2030 года. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с жителями Анадыря.

Глава государства отметил, что программа действует до 2025 года. Путин подчеркнул, что она была хорошо востребована в целом по стране и по Дальнему востоку. Отмечается, что по программе "Земский учитель" преподавателям в регионе выплачивается 2 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что Путин посетил круглогодичный тепличный комплекс на Чукотке.

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