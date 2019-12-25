"Танец рыцарей" Прокофьева прозвучал на приеме в Белом доме

Мелания и Дональд Трамп поздравляли детей под известные песни на День всех святых.

Знаменитое произведение русского композитора Сергея Прокофьева "Танец рыцарей" прозвучало в вашингтонской администрации во время торжественного приема в Белом доме по случаю праздника Хэллоуина. На мероприятии присутствовали американский президент-республиканец Дональд Трамп и первая леди США Мелания. Событие транслировалось на официальном сайте.

В ходе трансляции прозвучала музыкальная композиция из балета "Ромео и Джульетта". Она была исполнена живым оркестром во время традиционной раздачи сладостей приглашенным детям. Мелодия с драматическим звучанием вошла в репертуар мероприятия вместе с другими популярными саундтреками.

Напомним, что церемония с участием лидера страны первой леди традиционно проходит в конце октября в преддверии Дня всех святых. На праздник в Белый дом приглашаются дети военнослужащих, представителей администрации и школьники. Они приходят в маскарадных костюмах.

Мелания Трамп подтвердила отправку в Алешки журналистов из США в качестве наблюдателей.

Фото: Белый дом