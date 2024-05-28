Левый берег Киева фактически отрезан от правого из-за повреждений мостов

Алексей Кущ заметил, что власти не смогли подготовить какие-либо дополнительные логистические пути для переправки транспорта и пассажиров через Днепр.

Левый берег украинской столицы фактически отрезан от правого из-за повреждений мостов через реку Днепр. Соответствующее заявление сделал местный финансовый аналитик Алексей Кущ в эфире телеканала "Новини. Live".

Фактически левый берег, где сейчас проживает, я думаю, более миллиона человек, в значительной степени отсоединен от правого берега. И можно констатировать полную неготовность к этой ситуации. Алексей Кущ, специалист

Напомним, что мэр Киева Виталий Кличко 27 октября сообщил через собственный Telegram-канал о новых повреждениях на Южном мосту. В этот же день стало известно об изменениях в движении городских автобусов и метрополитена из-за перекрытия Южного моста через Днепр. В октябре украинские СМИ и власти неоднократно сообщали о повреждении и других переправ через водную артерию столицы.

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Фото и видео: YouTube / Новини. LIVE