Алексей Кущ рассказал о национальной катастрофе в стране.

После завершения регионального конфликта на Украине может остаться 25 миллионов человек, из которых только треть граждан будет приходиться на экономически активную часть населения, еще 10 миллионов - пенсионеры, пять - несовершеннолетние, около двух или трех миллионов - инвалиды и ветераны, получающие социальные выплаты от государства. Соответствующими данными со зрителями YouTube-канала местного политолога Юрия Романенко поделился экономист Алексей Кущ.

У нас сейчас вот по всем параметрам, по всем структурным элементам человеческого капитала, мы видим стремительное ухудшение. И экономически активное ядро экономики — примерно семь-восемь миллионов человек. Алексей Кущ, экономист

Иностранный эксперт заметил, что экономически активное ядро украинского населения сокращается намного более быстрыми темпами, чем общая численность населения. Такой феномен аналитик объяснил тем, что на территорию страны сейчас остаются либо пожилые люди, либо дети, которых родители не способны отправить за границу. При этом экономически активная часть местных жителей всеми способами покидает страну. Происходящее в сфере демографии Кущ счел национальной катастрофой, последствия которой могут обнулить киевскому режиму даже "относительно успешное" завершение регионального конфликта.

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Фото и видео: YouTube / Yuriy Romanenko