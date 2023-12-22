"Точка невозврата": в Киеве заявили о переломном моменте

Алексей Кущ оценил политику властей по резкому сокращению числа граждан.

Демографическая ситуация на территории Украины находится за точкой невозврата, речь для киевского режима может идти только о замедлении данной катастрофы. Соответствующее заявление в эфире YouTube-канала местного журналиста Влада Сидоренко сделал экономист и аналитик Алексей Кущ. Иностранный специалист заметил, что невозможно больше говорить о численном восстановлении населения страны, так как "нация уже не восстановится". По словам гостя шоу, теперь надо пытаться замедлить темпы падения количества граждан.

Мы за точкой невозврата находимся. То есть восстановление сейчас демографического потенциала невозможно, речь идет только о замедлении катастрофы. То есть затормозить национальную катастрофу в виде сокращения численности населения. Только об этом мы можем говорить. Алексей Кущ, эксперт

Алексей Кущ добавил, что это замедление будет требовать от властей страны принятия экстраординарных экономических, социальных и политических решений, а политические лидеры должны стать "гениями-визионерами". В этом случае демографический "тормоз" начнет формироваться.

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Фото и видео: YouTube / Свободный