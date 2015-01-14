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К 2030 году средняя продолжительность жизни в Петербурге должна достичь 80 лет
Сегодня, 9:18
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К 2030 году средняя продолжительность жизни в Петербурге должна достичь 80 лет

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Преобразование центров здоровья в центры здорового долголетия станет ключевым шагом к созданию системы профилактической медицины нового поколения.

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни петербуржцев составит 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба Смольного. 

По словам губернатора, преобразование центров здоровья в центры здорового долголетия станет ключевым шагом к созданию системы профилактической медицины нового поколения. Первые два учреждения такого формата уже начали работу в Красногвардейском (на базе поликлиники № 107) и Петроградском (поликлиника № 34) районах. До конца года сеть расширится еще на десять точек: новые центры откроются в Выборгском, Калининском, Колпинском, Курортном, Невском, Петродворцовом, Приморском, Пушкинском, Фрунзенском и Центральном районах.

Главная задача новых медицинских учреждений – выявление и коррекция факторов, влияющих на старение организма и предрасположенность к болезням. В ходе обследования специалисты рассчитывают пациентам биологический возраст – интегральный показатель реального темпа старения их организма.

Ранее мы сообщили о том, что петербургские работодатели готовы нанимать людей пенсионного возраста наравне с другими кандидатами.

Фото: Piter.TV

Теги: демография, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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