"Все они ужасные": в Киеве предупредили о грядущей катастрофе

Алексей Кущ раскритиковал законопроект, который рассматривает правительство.

Налоговые изменения, прорабатываемые украинским кабинетом министров, окажутся катастрофическими для экономики страны. Соответствующее заявление интервью YouTube-каналу "Град" сделал местный экономист Алексей Кущ. Иностранец прокомментировал информацию о том, что на прошлой неделе украинский Forbes сообщил читателям о том, что правительство Украины планирует повысить в три раза "военный налог" и НДС.

Первый момент – это увеличение военного сбора. Второе – это введение военного сбора для ФОП (аналог ИП). Фактически, увеличение военного сбора с полутора процентов до пяти — для всех, а для ФОП — введение дополнительного, получается, военного сбора в пять процентов… Алексей Кущ, специалист

Эксперт добавил, что третьим пунктом он может назвать увеличение НДС в диапазоне от двух по пяти процентов. Он заметил, что речь идет об ужасных для граждан вещах, так как все они станут абсолютно катастрофическими для экономической системы страны. По мнению Куща, для Украины единственной надеждой остается стремление властей работать "по старой практике". Речь идет о том, что правительство может просто пугать людей жестким законопроектом, но качестве "милости" все же будут готовы одобрить более мягкий вариант.

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Фото и видео: YouTube / ГРАД | Новости Одессы