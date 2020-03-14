Сергей Перминов оценил потенциал Ленобласти в логистике и транспорте

Логистические объекты в Ленобласти приносят синергетический эффект и для Петербурга, что еще больше повышает спрос и стимулирует инвесторов к проектированию и строительству объектов на территории 47-го региона.

Аналитики предсказывают, что в 2023 году в Петербурге и Ленинградской области будет установлен рекорд по вводу складских помещений. Планируется построить 550 тысяч квадратных метров, что на 40 тысяч квадратных метров больше, чем в 2014 году. Однако уровень свободных площадей в регионе остается низким — всего 0,4%. Это свидетельствует о серьезном дефиците складов.

Сенатор РФ от Ленинградской области Сергей Перминов в интервью Online47 прокомментировал, что ввод новых площадей может изменить ситуацию. Он также рассказал о площадках в регионе, которые пользуются наибольшим спросом.

Перминов подчеркнул, что склады играют важную роль в торговле, особенно в интернет-торговле. Ленинградская область обладает уникальным потенциалом в логистике и транспорте, и эта тенденция будет продолжаться. Логистические объекты в Ленобласти приносят синергетический эффект и для Петербурга, что еще больше повышает спрос и стимулирует инвесторов к проектированию и строительству объектов на территории 47-го региона. Ленобласть готова предложить инвесторам благоприятные условия для расширения таких площадей.

Ранее мы сообщили о том, что свыше 22 млн жителей Ленобласти воспользовались льготным проездом с начала года.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)