Свыше 22 млн жителей Ленобласти воспользовались льготным проездом с начала года

Из общего числа пассажиров, воспользовавшихся льготным проездом, более 18 млн человек совершили поездки на автобусах.

За первые шесть месяцев 2024 года в Ленинградской области услугой льготного проезда воспользовались 22,5 млн человек. Эти данные были предоставлены пресс-службой регионального комитета по транспорту в четверг, 8 августа.

Из общего числа пассажиров, воспользовавшихся льготным проездом, более 18 млн человек совершили поездки на автобусах. Остальные 4,5 млн пассажиров использовали эту возможность в пригородном железнодорожном транспорте.

В комитете подчеркнули, что право на льготный проезд имеют пенсионеры, студенты, проживающие в Ленинградской области и обучающиеся в Санкт-Петербурге, члены семей участников СВО, а также все федеральные и региональные льготники.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт дороги вдоль Кургальского заказника заканчивают в Ленобласти.

Фото: комитет по транспорту Ленобласти