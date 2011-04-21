Ремонт дороги вдоль Кургальского заказника заканчивают в Ленобласти

Всего новое асфальтовое покрытие будет уложено на десяти километрах трассы.

В Кингисеппском районе Ленинградской области близится к завершению ремонт "римской дороги" вдоль Кургальского заказника. Эта дорога соединит деревню Выбье и поселок Курголово.

8 августа дорожники Ленобласти опубликовали в своем Telegram-канале фотографии с места работ. На снимках видно, как тяжелый грейдер распределяет и выравнивает песчаную и щебеночную подушку, а специальный каток утрамбовывает ее.

Всего новое асфальтовое покрытие будет уложено на десяти километрах трассы. Ранее вдоль Кургальского заказника проходила булыжная мостовая.

Ранее мы сообщили о том, что

Видео: Telegram / Dorogi_lo