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Ремонт дороги вдоль Кургальского заказника заканчивают в Ленобласти

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Всего новое асфальтовое покрытие будет уложено на десяти километрах трассы.

В Кингисеппском районе Ленинградской области близится к завершению ремонт "римской дороги" вдоль Кургальского заказника. Эта дорога соединит деревню Выбье и поселок Курголово.

8 августа дорожники Ленобласти опубликовали в своем Telegram-канале фотографии с места работ. На снимках видно, как тяжелый грейдер распределяет и выравнивает песчаную и щебеночную подушку, а специальный каток утрамбовывает ее.

Всего новое асфальтовое покрытие будет уложено на десяти километрах трассы. Ранее вдоль Кургальского заказника проходила булыжная мостовая.

Ранее мы сообщили о том, что 

Видео: Telegram / Dorogi_lo

 

Теги: ленобласть, ремонт дорог
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Новости СПб,

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