Ремонт трассы между Аннолово и "Южным полукольцом" завершен под Тосно

На участке был заменен асфальт, укреплены обочины, установлены новые остановки и нанесена свежая разметка.

В Тосненском районе завершился второй крупный дорожный ремонт. Дорожники обновили почти 9 километров дороги между Аннолово и трассой А-120 "Южное полукольцо". Работы проводились в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги".

На участке был заменен асфальт, укреплены обочины, установлены новые остановки и нанесена свежая разметка. По просьбам жителей поселка Форносово, через который проходит обновленная дорога, была освежена пешеходная дорожка вдоль трассы. Здесь же в асфальт были встроены датчики учета интенсивности движения.

Ремонт трассы между Аннолово и "Южное полукольцо" стал продолжением обновления дорог около поселка Федоровское. В прошлом году здесь был отремонтирован участок от Федоровского до Аннолово

Ранее мы сообщили о том, что два масштабных ремонта дорог подошли к концу в Лужском районе.

Фото: Правительство Ленобласти