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ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар
Сегодня, 8:28
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ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар

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В ведомстве предлагают производителям публиковать цену на сахар.

Производителям было направлено письмо от ФАС, в котором рекомендуется не допустить повышения цен на сахар. Об этом сообщают "Известия".

Так, в ведомстве предложили производителям публиковать цену на сахар, а также для дистрибьюторов установить максимальную наценку. Кроме того, рекомендуется запретить перепродажу закупленного для розничной торговли сахара. В письме говорится, что за нарушение этих правил предлагается предусмотреть возможность договор расторгнуть.

В ФАС считают, что данные шаги сделают ценообразование прозрачнее.

Ранее стало известно, когда пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии. 

Фото: pixabay 

Теги: производители сахара, сдерживание роста цен на сахар, фас
Категории: Лента новостей, Новости России,

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