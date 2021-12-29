ФАС призвала производителей сдержать рост цен на сахар

В ведомстве предлагают производителям публиковать цену на сахар.

Производителям было направлено письмо от ФАС, в котором рекомендуется не допустить повышения цен на сахар. Об этом сообщают "Известия".

Так, в ведомстве предложили производителям публиковать цену на сахар, а также для дистрибьюторов установить максимальную наценку. Кроме того, рекомендуется запретить перепродажу закупленного для розничной торговли сахара. В письме говорится, что за нарушение этих правил предлагается предусмотреть возможность договор расторгнуть.

В ФАС считают, что данные шаги сделают ценообразование прозрачнее.

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