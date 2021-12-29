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Стало известно, когда пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии
Сегодня, 8:13
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Стало известно, когда пенсионеры начнут получать проиндексированные пенсии

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Повышенные на 8,6% пенсии начнут выплачивать с 3 февраля.

Проиндексированные на 8,6% пенсии российские пенсионеры начнут получать с 3 февраля. Об этом сообщили в отделении Пенсионного фонда по Москве и Московской области, информация появилась на сайте организации.

Так, пенсионерам в феврале должна будет прийти доплата за январь, то есть государство компенсирует разницу между 8,6% и 5,9%. Напомним, что в первый месяц 2022 года пенсии проиндексировали на 5,9%.

Отмечается, что выплаты назначат автоматически. При этом в ПФР сообщили, что прибавка будет зависеть от размера пенсии. В среднем она должна составить 1,5 тыс. рублей.

Отмечается, что с 1 апреля на 7,7% будут проиндексированы социальные пенсии.

Ранее мы писали, что в России ПФР и ФСС предлагают объединить в единый социальный фонд. 

Фото: pixabay 

Теги: индексация пенсий, пфр
Категории: Лента новостей, Новости России,

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