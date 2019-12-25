В ГД внесут законопроект об обязательной индексации зарплат не реже раза в год

ЯРослав Нилов рассказал, что закон сейчас не предусматривает сроки индексации и размер выплаты.

В Государственную думу будет внесен на рассмотрение законопроект об обязательной индексации заработных плат в коммерческом секторе не реже одного раза в год и в размере не ниже уровня инфляции за предыдущий год. Текст соответствующего законопроекта по СМИ распространила пресс-служба председателя профильного комитета нижней палаты парламента по труду и социальной политике Ярослава Нилова. Политик пояснил, что изменения могут затронуть статью под номером 134 Трудового кодекса России. В пояснительной записке к документу говорится о том, что там предусматривается обязанность всех работодателей в коммерческой сфере проводить индексацию зарплаты для сохранения ее покупательной способности. Однако при этом сроки и периодичность индексации такой выплаты на законодательном уровне не установлены.

В скором времени планирую внести на рассмотрение нижней палаты законопроект, устанавливающий конкретные сроки и минимальный уровень индексации заработной платы. Это честное повышение доходов работников на фоне их регулярно растущих расходов. Ярослав Нилов, депутат ГД РФ

Депцтат заметил, что на данный момент у отечественного бизнеса нет четко регламентированных обязательств по индексации зарплат. В результате предприниматели ориентируются на прибыль компании, достижение KPI, перспективы ситуации на рынке. Таким образом они могут годами не индексировать зарплаты и не выдавать премии сотрудникам по самым разным причинам.

Фото: Piter.tv