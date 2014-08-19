В России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Вячеслав Володин призвал держать ситуацию на контроле.

В России вступил в силу закон об усилении ответственности за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники пресс-службы Государственной думы. Известно, что поправки внесены в Кодекс страны об административных правонарушениях. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин ранее говорил о том, что федеральным властям важно наводить порядок в этой сфере, а также добиваться устранения нарушений и привлекать виновных лиц к ответственности. Депутат заметил, что в социально значимых объектах инфраструктуры, таких как школы, детские сады, медицинские учреждения, тепло должно поступать регулярно. Для выполнения данной задачи ресурсоснабжающим организациям необходимо добросовестно и бесперебойно выполнять свои обязательства перед потребителями.

В соответствии с нововведением, теперь введены штрафы за неустранение ранее выявленных нарушений при подготовке к отопительному периоду. Для юридических лиц речь идет о выплате в пользу государства до 40 тысяч рублей, для должностных лиц — до 10 тысяч рублей. Вячеслав Володин добавил, что Госдума России со своей стороны оставляет на контроле вопрос прохождения регионами отопительного сезона.

Фото: Piter.tv