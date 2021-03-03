Тепловики Петербурга начнут влиять на неплательщиков через кредитные истории

Жильцам с долгами за отопление грозит отказ в кредитах и снижение лимитов.

ПАО "ТГК-1" объявило о начале передачи данных о гражданах с задолженностью за тепловую энергию в АО "Национальное бюро кредитных историй" (НБКИ). Как сообщили в компании 28 октября, информация будет поступать в бюро в отношении лиц, у которых есть вступившие в силу судебные решения о взыскании долга, не исполненные в течение 10 дней, передает РБК.

На первом этапе в проект вошли жители Санкт-Петербурга, сумма долга которых превышает 500 тыс. руб. Впоследствии "ТГК-1" намерена распространить практику на все регионы присутствия.

В компании уточнили, что сведения о долгах, попадая в кредитную историю, способны ухудшить финансовую репутацию гражданина — это может привести к отказу в получении кредита, снижению лимитов по картам и изменению условий действующих займов. Данные сохраняются в базе НБКИ до 10 лет и доступны всем кредитным организациям.

Передача сведений о просроченных платежах реализуется в соответствии с требованиями Федерального закона № 218 "О кредитных историях" и направлена на повышение платежной дисциплины населения.

Фото: Piter.TV