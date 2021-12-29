В России ПФР и ФСС предлагают объединить в единый социальный фонд

Новая структура будет начислять все соцвыплаты, в том числе пенсии и пособия по больничному.

Минтруд предлагает к 2023 году объединить Пенсионный фонд (ПФР) и Фонд социального страхования (ФСС) в организацию под названием Фонд пенсионного и социального страхования. Новая структура будет начислять все соцвыплаты, в том числе пенсии и пособия по больничному. Об этом сообщили в ведомстве.

Информационные системы ведомств с данными о получателях мер поддержки будут размещены на одной цифровой платформе. Таким образом выплаты смогут предоставляться без лишних бумаг, что упростит их назначение. Так, услуги, которые предоставляет ПФР и ФСС, станут доступны в единых клиентских службах. Будет работать единый контакнт-центр.

Кроме того, с зарплат более 86 тыс. рублей предлагается увеличить общий страховой взнос, но не более боле на 16 тыс. рублей в год за сотрудника. В настоящее время в ПФР отчисляются взносы в размере 22% с зарплат до 1,565 млн рублей в год и 10% с той их части, которая больше этой суммы. Отчисления в ФСС составляют 2,9%, но только с заработка до 1,032 млн рублей в год.

Данное нововведение может в 1,5 раза увеличить соцвыплаты. Так, к 2025 году порядка 57,4 тыс. рублей может составить максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком. А вот максимальная выплата по беременности и родам может вырасти до 660,9 тыс. рублей.

Раанее мы сообщали, что Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%.

Фото: pixabay