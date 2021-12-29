Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%

Пенсии будут проиндексированы с 1 января 2022 года.

Президент России Владимир Путин подписан закон об индексации пенсий неработающих пенсионеров на 8,6%. Документ появился на интернет-портале правовой информации.

Так, пенсии проиндексируют с 1 января 2022 года. Прибавка в среднем к пенсии составит 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщила зампред комитета Совфеда по социальной политике Елена Бибикова

Как ранее заявил первый вице-спикера Госдумы Александр Жуков, после индексации в среднем размер пенсии в России составит 18 тыс. 984 рубля.

Ранее Минтруд заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий из-за индексации на 8,6%.

Фото: kremlin.ru