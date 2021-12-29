Минтруд заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий из-за индексации на 8,6%

Ранее выплаты планировалось увеличить на 5,9%.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий в связи с индексацией на 8,6%. Пенсии должны проиндексировать с 1 января 2022 года.

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Напомним, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4%.

Совокупные расходы на три года с 2022 по 2024 составят 539,9 миллиарда рублей. Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий. Андрей Пудов, замглавы Минтруда

Ранее в ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию.

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