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Минтруд заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий из-за индексации на 8,6%
Сегодня, 12:44
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Минтруд заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий из-за индексации на 8,6%

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Ранее выплаты планировалось увеличить на 5,9%.

Замглавы Минтруда Андрей Пудов заявил, что ПФР готов к перерасчету пенсий в связи с индексацией на 8,6%. Пенсии должны проиндексировать с 1 января 2022 года.  

Ранее президент России Владимир Путин предложил проиндексировать пенсии на 8,6%. Напомним, что по итогам 2021 года инфляция в России составила 8,4%.

Совокупные расходы на три года с 2022 по 2024 составят 539,9 миллиарда рублей. Текущих средств достаточно для того, чтобы эту выплату осуществить в увеличенном размере пенсий.

Андрей Пудов, замглавы Минтруда

Ранее в ПФР рассказали, кто может получить повышенную пенсию. 

Фото: pixabay 

Теги: индексация пенсий, минтруд, пенсионный фонд росии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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