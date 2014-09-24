В 2026 году новогодние каникулы будут длиться 12 дней

В Минтруда РФ рассказали о сокращенных рабочих днях и дополнительных выходных.

Новогодние каникулы в 2026 году продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Соответствующее заявление сделал в социальных сетях министр по труду и социальной защите Антон Котяков. Профильное ведомство разместило в собственном Telegram-канале производственный график на следующий год. Чиновники напомнили, что постановление федерального правительства о переносе выходных дней, которые выпадают на праздничные дни, принимается властями в ежегодном режиме.

Перенос осуществляется таким образом, чтобы оптимально распределить время труда и отдыха, по возможности объединить праздничные и выходные дни. Благодаря переносу, новогодние каникулы продлятся 12 дней - с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. пресс-служба Минтруда России

Напомним, что в 2026 году в феврале и марте россиян ожидают трехдневные рабочие недели в связи с Днем защитника Отечества и 8 Марта. Также гражданам стоит помнить о сокращенных рабочих неделях и дополнительных выходных. В феврале страна будет отдыхать три дня подряд, в период с 21 по 23 число. В марте также трехдневные выходные зафиксированы с 7 по 9 число. В мае россияне отдохнуть дважды по три дня: в период с 1 по 3, а также с 9 по 11 числа. В июне население вновь будут ждать выходные с пятницы по воскресенье, в период с 12 по 14 число. В ноябре выходной выпадет на среду, 4 число.

в новогодние праздники 2027 года уйдем уже с 31 декабря. Антон Котяков, глава Минтруда России

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Фото: Piter.tv, Минтруд России