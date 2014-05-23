Котяков назвал средний возраст врачей в России

Минтруд России видит проблему в кадровом составе медицинского персонала страны.

Средний возраст сотрудников в сфере российского здравоохранения на сегодняшний день составляет 44,5 года. Около 43 процентов из всех работников данной области старше 50 лет. Соответствующее заявление сделал министр по труду и социальной защите Антон Котяков перед коллегами в ходе выступления заседании Совета законодателей в Петербурге.

На текущий день средний возраст работников здравоохранения 44,5 года. Для сравнения, в других отраслях он составляет немногим более 42 лет. Почти 43% работников здравоохранения старше 50 лет. Тогда как в других сферах деятельности этот показатель составляет около 30%. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Чиновник из федерального правительства подчеркнул, что возраст медицинского персонала является дополнительной зоной риска для кадрового обеспечения. Доля врачей в возрасте 50 лет и старше варьируется от 18 процентов в Ингушетии, а также до 54 процентов на территории Псковской области. Еще в шести субъектах страны врачи старше 50 лет превышают половину от всех специалистов. Речь идет о ситуации в Еврейской автономной области, Владимирской, Смоленской, Брянской, Костромской и Ивановской областях. Антон Котяков добавил, что гораздо сложнее обстановка фиксируется в вопросе работы младшего медицинского персонала. В 26 регионах России доля работников старше 50 лет в этом сегменте превышает 60 процентов от общего количества.

В РФ две трети потребности в кадрах на пять лет - люди со средним профобразованием.

Фото и видео: Совет Федерации