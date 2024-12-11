В РФ две трети потребности в кадрах на пять лет - люди со средним профобразованием

Глава Минтруда выступил перед сенаторами в Совете Федерации.

Две трети потребности рынка труда в России за последние пять лет составляют люди со средним профессиональным образованием, треть - с высшим. Соответствующими статистическими данными с законодателями на правительственном часе в верхней палате парламента сделал министр по труде и социальной защите Антон Котяков. Чиновник объяснил сенаторам, что во многом такие показатели связаны с тем, что престиж среднего профессионального образования стал возвращаться сравнительно недавно. При этом длительный период времени рынок труда не имел достаточного количества квалифицированных специалистов-рабочих.

В целом в перспективе ближайших пяти лет две трети потребности рынка труда - это люди со средним профессиональным образованием. А треть потребности составляют специалисты с высшим образованием. Антон Котяков, глава Минтруда РФ

Антон Котяков отметил, что ключевыми источниками покрытия запросов для экономической системы страны должны стать имеющиеся внутренние ресурсы. В первую очередь речь идет о молодежи, а также россиянах, которые по тем или иным причинам на сегодняшний день не работают. Дополнительно властям важно заниматься опережающим повышением производительности труда.

Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах.

Фото и видео: Совет Федерации