Минтруд опроверг информацию о завозе в Россию 1 млн мигрантов из Индии

В ведомстве напомнили о действующей о стране квоте.

Российское министерство по труду и социальной защите опровергает информацию о завозе на территорию страны одного миллиона мигрантов из Индии. В профильном ведомстве уведомили журналистов, что для иностранных граждан из этой страны квота на 2025 год составляет 71 817 разрешений на работу. Ранее по СМИ распространились сведения о том, что в связи с нехваткой профессиональных квалифицированных кадров к работам будут привлечены мигранты из Индии. Ранее глава Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин в интервью для "ЕАН" отметил, что к концу текущего года в Россию приедет один миллион мигрантов из Индии.

Рабочая сила из визовых стран таких, как Индия, привлекается в Россию через механизм квотирования. Квоты формируются на год вперед. Объем квот определяется из запросов регионов на основании потребности, которую заявляют работодатели. пресс-служба Минтруда РФ

Чиновники из федерального правительства добавили, что общая квота на привлечение иностранных работников в 2025 году составила 234,9 тысяч человек. Этот показатель стал предельным по количесту иностранцев, привлекаемых для работы в России. Квота для Свердловской области составляет 4 343 человек для работников из всех визовых стран. На текущий день она использована региональными властями только на 13,6 процентов. В Минтруда упоминают именно о разрешении на наем сотрудников из визовых стран под заявленную работодателями потребность в том случае, если было подтверждено, что компания не может найти работников внутри субъекта страны.

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Фото: Pitet.tv