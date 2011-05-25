Кабмин России до 2030 года утвердил Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения.

Российское федеральное правительство утвердило Стратегию действий в интересах граждан старшего поколения до 2030 года. Соответствующее заявление сделал председатель кабинета министров на заседании с коллегами от 14 апреля. Известно, что одобренный документ предполагает реализацию целого комплекса направлений для улучшения качества жизни граждан. В списке реализации ключевых для государства задач значится повышение пенсионного обеспечения. Начиная с 2026 года индексация страховых пенсий будет осуществляться 2 раза в год. С первого февраля показатель будет индексироваться с учетом уровня инфляции за прошедший год, а с первого апреля - с учетом доходов Социального фонда за прошедший год.

В списке направлений работы в данной сфере у чиновников отмечены совершенствование системы предоставления медицинской помощи пожилым людям, особенно в сельской местности. Будут расширяться передовые методы ранней диагностики и профилактики заболеваний.

Регулярное прохождение диспансеризации, бережное и ответственное отношение к своему здоровью вообще должно быть нормой. В целом надо поддержать людей, чтобы они могли передавать свои знания и опыт и были востребованными. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Дополнительно властями продолжается внедрение системы долговременного ухода по всей стране. В текущий момент социальной поддержкой пользуются около 170 тысяч человек. Через шесть лет количество таких категорий граждан должно вырасти до полумиллиона человек. Премьер-министр страны заметил перед своими заместителями, что для России важно формировать условия для самореализации граждан старшего поколения, интересного проведения для них досуга, занятий спортом, творчеством, получения новых навыков.

Мишустин встретился с премьер-министром Белоруссии Турчиным.

Фото и видео: Правительство России